Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия группировки «Север»
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам противника в районе населенных пунктов Волчанск, Должик и Золочев Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки: более 30 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».
Подразделения «Запада» продвинулись в Харьковском направлении
Военнослужащие «Западной» группировки ударили по пяти бригадам противника в районах семи населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны в живой силе превысили 200 человек. Также ВС РФ уничтожили: восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ» и «Анклав», а также склад боеприпасов.
«Южная» группировка заняла выгодные рубежи
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Александрополь, Николаевка, Северск, Константиновка и Часов Яр ДНР.
Потери ВСУ составили порядка 185 боевиков. Также российские военнослужащие уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», автомобиль, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Подразделения «Центра» улучшили положение переднему краю
Подразделения «Центральной» группировки поразили девять бригад и штурмовой полк противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли более 325 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, пикап и два артиллерийских орудия.
Группировка «Восток» углубилась в оборону противника
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам противника в районах населенных пунктов Андреевка, Бурлацкое ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ: до 175 боевиков, боевая бронированная машина, автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской и Запорожской областях
Подразделения «Днепра» нанесли поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Степное, Понятовка, Днепровское Херсонской области, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, складам беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований в 139 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- пять управляемых авиационных бомб Hammer;
- 19 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire;
- 185 БПЛА самолетного типа.