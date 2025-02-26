Главное из брифинга Минобороны 26 февраля 2025 года: последние новости на сегодня

Потери украинской стороны в живой силе превысили 200 человек. Также ВС РФ уничтожили: восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ» и «Анклав», а также склад боеприпасов.