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Главное из брифинга Минобороны 26 февраля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 26 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия группировки «Север»

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам противника в районе населенных пунктов Волчанск, Должик и Золочев Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки: более 30 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения «Запада» продвинулись в Харьковском направлении

Военнослужащие «Западной» группировки ударили по пяти бригадам противника в районах семи населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны в живой силе превысили 200 человек. Также ВС РФ уничтожили: восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ» и «Анклав», а также склад боеприпасов.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Южная» группировка заняла выгодные рубежи

Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Александрополь, Николаевка, Северск, Константиновка и Часов Яр ДНР.

Потери ВСУ составили порядка 185 боевиков. Также российские военнослужащие уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», автомобиль, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения «Центра» улучшили положение переднему краю

Подразделения «Центральной» группировки поразили девять бригад и штурмовой полк противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли более 325 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, пикап и два артиллерийских орудия.

Группировка «Восток» углубилась в оборону противника

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам противника в районах населенных пунктов Андреевка, Бурлацкое ДНР и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ: до 175 боевиков, боевая бронированная машина, автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской и Запорожской областях

Подразделения «Днепра» нанесли поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Степное, Понятовка, Днепровское Херсонской области, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, складам беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований в 139 районах.

Российские средства ПВО в течение суток сбили:

  • пять управляемых авиационных бомб Hammer;
  • 19 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire;
  • 185 БПЛА самолетного типа.