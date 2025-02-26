В Туапсе оценили масштаб ущерба от ночной атаки со стороны Украины

«В трех частных домах выбиты окна и двери, в одном их них частично повреждена стена. Жильцы этого дома временно переехали к родственникам», — сообщили в оперштабе.
Ударной волной разбиты окна в нескольких квартирах многоэтажного дома и общежития. Также повреждения получили гараж и крыша частного домовладения.
В селе Агой в одном из домов садоводческого товарищества выбиты стекла и повреждена наружная обшивка здания.
В данный момент комиссия проводит оценку поврежденных домов. В дальнейшем всем пострадавшим будет выделена материальная поддержка.