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В Туапсе оценили масштаб ущерба от ночной атаки со стороны Украины

ТУАПСЕ, 26 февраля, ФедералПресс. Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. В Туапсе повреждены жилые дома.

«В трех частных домах выбиты окна и двери, в одном их них частично повреждена стена. Жильцы этого дома временно переехали к родственникам», — сообщили в оперштабе.

Ударной волной разбиты окна в нескольких квартирах многоэтажного дома и общежития. Также повреждения получили гараж и крыша частного домовладения.

В селе Агой в одном из домов садоводческого товарищества выбиты стекла и повреждена наружная обшивка здания.

В данный момент комиссия проводит оценку поврежденных домов. В дальнейшем всем пострадавшим будет выделена материальная поддержка.