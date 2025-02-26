Свердловчанин спустя месяц после заключения контракта погиб на СВО

Олег отправился на передовую по контракту и провел там лишь месяц.
«В октябре 2024 года Олег заключил контракт и поехал защищать свою семью, свой город, свою страну. Своей храбростью, отвагой боец воодушевлял сослуживцев. Он погиб в ноябре от смертельного ранения», — рассказали в администрации Каменска-Уральского.
За мужество, отвагу и честь он был посмертно представлен к ордену Мужества.
Церемония прощания с Олегом состоится в 11: 00 27 февраля на Аллее славы. В 12:00 в церкви деревни Волкова пройдет отпевание. Похоронят бойца на старом Волковском кладбище.