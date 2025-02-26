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Свердловчанин спустя месяц после заключения контракта погиб на СВО

В Каменске-Уральском 27 февраля простятся с бойцом Олегом Н., погибшим во время боевого задания в зоне СВО. Об этом сообщили в городской администрации.

Олег отправился на передовую по контракту и провел там лишь месяц.

«В октябре 2024 года Олег заключил контракт и поехал защищать свою семью, свой город, свою страну. Своей храбростью, отвагой боец воодушевлял сослуживцев. Он погиб в ноябре от смертельного ранения», — рассказали в администрации Каменска-Уральского.

За мужество, отвагу и честь он был посмертно представлен к ордену Мужества.

Церемония прощания с Олегом состоится в 11: 00 27 февраля на Аллее славы. В 12:00 в церкви деревни Волкова пройдет отпевание. Похоронят бойца на старом Волковском кладбище.