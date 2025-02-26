Акционеры КТК обсудили атаку дронов на НПС «Кропоткинская»

В ходе заседания обсуждались также финансовые и производственные итоги 2024 года. На Морском терминале КТК было отгружено 63 млн т нефти, выручка компании составила $2,3 млрд, дивидендные выплаты — $1,3 млрд. По состоянию на 23 февраля 2025 года с терминала отправлено 9,8 млн т нефти сорта CPC Blend.