В Воронежской области 2,5 часа действовала опасность атаки БПЛА

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — отметил Гусев в своём сообщении.