В Воронежской области 2,5 часа действовала опасность атаки БПЛА

Губернатор региона Александр Гусе, в своём телеграм-канале сообщил о возникшей опасности, призвав жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — отметил Гусев в своём сообщении.
Спустя примерно 2,5 часа после первого сообщения губернатор вновь обратился к жителям региона, сообщив об отмене угрозы.