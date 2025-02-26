В Севастополе простились с героем СВО Егором Поповым

В Севастополе проводили в последний путь военнослужащего Егора Попова. Печальную новость сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
Егор родился и вырос в городе-герое. Он с отличием окончил Севастопольский колледж сервиса и торговли, а в 2023 году его призвали на срочную службу.
Через несколько месяцев Егор принял решение заключить контракт с Минобороны России. Мужчину направили в одну из танковых частей.
«Смелый и технически хорошо подготовленный воин, Егор Григорьевич пользовался заслуженным авторитетом у командования и сослуживцев, был душой воинского коллектива подразделения», — сообщил Михаил Развожаев.
Севастополец геройски погиб при освобождении территорий ДНР. Вечная память герою!