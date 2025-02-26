Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 270 человек, два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, миномет, радиолокационная станция разведки, а также 12 пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 63 595 человек. Уничтожено 288 боевых машин пехоты, 243 бронетранспортера, 2055 боевых бронированных машин, 381 танк, 2211 автомобилей, 485 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 23 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Освобождение населенных пунктов Орловка и Погребки
Подразделениями группировки войск «Север» провели успешные наступательные действия. В результате освобождены населенные пункты Орловка и Погребки. В районах Гоголевки, Гуево и других населенных пунктов нанесено поражение различным формированиям ВСУ. Отражены три контратаки противника, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Викторовка, Дмитрюков, Замостье и других.