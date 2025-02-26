Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 26 февраля 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 63 595 человек. Уничтожено 288 боевых машин пехоты, 243 бронетранспортера, 2055 боевых бронированных машин, 381 танк, 2211 автомобилей, 485 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 23 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.