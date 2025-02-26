Над Крымом за 45 минут сбили семь беспилотников ВСУ

В ночь с 25 на 26 февраля над российскими регионами сбили 128 беспилотников. Больше всего дронов — 83 — пришлось на Краснодарский край, еще 30 — на Республику Крым. Над акваторией Азовского моря сбили восемь беспилотников, еще пять — над Черным морем, по одному — над Брянской и Курской областями.