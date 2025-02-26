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Над Крымом за 45 минут сбили семь беспилотников ВСУ

Российские военные в период с 19:15 до 19:50 мск сбили семь украинских дронов над Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Днем оборонное ведомство также сообщало о двух сбитых над Белгородской областью дронах.

В ночь с 25 на 26 февраля над российскими регионами сбили 128 беспилотников. Больше всего дронов — 83 — пришлось на Краснодарский край, еще 30 — на Республику Крым. Над акваторией Азовского моря сбили восемь беспилотников, еще пять — над Черным морем, по одному — над Брянской и Курской областями.

В Краснодарском крае, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили три дома, аэропорт Сочи на фоне массированной атаки дронов ограничил работу почти на шесть часов.