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Два украинских дрона сбили над Крымом и Черным морем

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили по одному беспилотнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Уточняется, что украинские дроны были сбиты в 20:50 по московскому времени.

В ночь на 26 февраля силы ПВО уничтожили над регионами России 128 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атака стала одной из самых массированных с начала года. Больше всего — 83 дрона — было перехвачено над территорией Краснодарского края. Еще 30 беспилотников сбили над территорией Республики Крым, по одному — над территориями Брянской и Курской областей. Кроме того, восемь дронов уничтожили над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря.