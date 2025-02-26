Два украинских дрона сбили над Крымом и Черным морем

В ночь на 26 февраля силы ПВО уничтожили над регионами России 128 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атака стала одной из самых массированных с начала года. Больше всего — 83 дрона — было перехвачено над территорией Краснодарского края. Еще 30 беспилотников сбили над территорией Республики Крым, по одному — над территориями Брянской и Курской областей. Кроме того, восемь дронов уничтожили над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря.