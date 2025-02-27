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В Киеве на фоне тревоги с воздуха произошли взрывы

Сирены включены в Киевской, Полтавской и других областях Украины.

Взрывы произошли в украинской столице, информирует издание «Общественное».

«В Киеве звучат взрывы», — рассказали журналисты.

В городе объявили воздушную тревогу. По данным министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены с 00:15 мск.

Кроме того, тревога с воздуха звучит в Киевской области, а также в Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Одесской области.