Штурмовики ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ на кураховском направлении

Отмечается, что бойцы ВС РФ в сжатые сроки и без потерь захватили украинский опорный пункт, уничтожили противника, передали захваченные позиции группе закрепления и отошли в тыл. При этом во время отхода с позиций по дну противотанкового рва ВСУ снова пытались атаковать штурмовиков дронами и кассетными боеприпасами. Всего в ходе боя штурмовая группа уничтожила из стрелкового оружия 28 FPV-дронов боевиков, заявили в Минобороны.