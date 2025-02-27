Штурмовики ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ на кураховском направлении

В целях обеспечения продвижения подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ штурмовики скрытно подобрались к опорному пункту противника и вступили в ближний стрелковый бой. Тогда украинские боевики забаррикадировались в блиндаже, а на призывы сдаться отвечали огнем из стрелкового оружия. По российским штурмовикам велся плотный огонь из минометов, проводились сбросы с FPV-дронов, добавили в ведомстве.
Отмечается, что бойцы ВС РФ в сжатые сроки и без потерь захватили украинский опорный пункт, уничтожили противника, передали захваченные позиции группе закрепления и отошли в тыл. При этом во время отхода с позиций по дну противотанкового рва ВСУ снова пытались атаковать штурмовиков дронами и кассетными боеприпасами. Всего в ходе боя штурмовая группа уничтожила из стрелкового оружия 28 FPV-дронов боевиков, заявили в Минобороны.
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили боевую машину РСЗО, пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы ВСУ в зоне СВО. В Минобороны РФ 26 февраля отметили, что при этом корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов.