Десантники уничтожили технику ВСУ на правом берегу Днепра

«После запуска “Ланцета”, барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного беспилотника “Zala” приступил к разведке целей и определил приоритетные для уничтожения — буксируемая гаубица, две самоходки и танк, которые были замаскированы и вели огонь по мирному населению левого берега Днепра Херсонской области. Профессионально управляя “Ланцетами”, операторы поочередно подлетели к целям, осуществили их захват и поражение», — сообщили в военном ведомстве.