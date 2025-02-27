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Десантники уничтожили технику ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 27 фев — РИА Новости. Подразделение операторов беспилотников (БПЛА) ВДВ группировки войск «Днепр» с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожило украинскую буксируемую гаубицу, две самоходных артустановки и танк на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«После запуска “Ланцета”, барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного беспилотника “Zala” приступил к разведке целей и определил приоритетные для уничтожения — буксируемая гаубица, две самоходки и танк, которые были замаскированы и вели огонь по мирному населению левого берега Днепра Херсонской области. Профессионально управляя “Ланцетами”, операторы поочередно подлетели к целям, осуществили их захват и поражение», — сообщили в военном ведомстве.

После прямого попадания артиллерийские установки и танк противника были полностью уничтожены вследствие детонации боекомплекта, отметил собеседник агентства.

Только на данном участке СВО подразделения БПЛА российских десантников уничтожили не один десяток боевой и специальной техники ВСУ.

В ходе СВО подразделения беспилотной авиации гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения артиллерии и боевой техники противника на каховском направлении в Херсонской области.