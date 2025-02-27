Танкисты группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ под Дзержинском

«Боевой экипаж танка Т-72 группировки войск “Центр” огнем с закрытой огневой позиции уничтожил выявленные огневые точки противника и обеспечил беспрепятственное овладение штурмовиками крупного опорного пункта ВСУ на александро-калиновском направлении», — рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
Минобороны уточняет, что ВСУ организовали на территории шахты крупный опорный пункт, препятствовавший продвижению российских штурмовиков. Танкисты провели серию выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами и успешно поразили все выявленные огневых точки противника.