Танкисты группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ под Дзержинском

ЛУГАНСК, 27 фев — РИА Новости. Танковый экипаж Т-72 группировки войск «Центр» уничтожил огневые точки опорного пункта ВСУ и обеспечил продвижение штурмовиков под Дзержинском на александро-калиновском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.