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Танкисты группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ под Дзержинском

ЛУГАНСК, 27 фев — РИА Новости. Танковый экипаж Т-72 группировки войск «Центр» уничтожил огневые точки опорного пункта ВСУ и обеспечил продвижение штурмовиков под Дзержинском на александро-калиновском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Боевой экипаж танка Т-72 группировки войск “Центр” огнем с закрытой огневой позиции уничтожил выявленные огневые точки противника и обеспечил беспрепятственное овладение штурмовиками крупного опорного пункта ВСУ на александро-калиновском направлении», — рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.

Минобороны уточняет, что ВСУ организовали на территории шахты крупный опорный пункт, препятствовавший продвижению российских штурмовиков. Танкисты провели серию выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами и успешно поразили все выявленные огневых точки противника.