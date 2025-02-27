Жительница Курахово Наталья Андриевская в беседе с РИА Новости рассказала о том, как украинские военные открыли огонь по ней и её соседке.
По её словам, инцидент произошёл, когда они проходили через жилой микрорайон Южный.
В этот момент по ним начали стрелять бойцы ВСУ, несмотря на то, что рядом не было ни российских военных, ни каких-либо других вооружённых лиц — только две мирные жительницы. Андриевской удалось скрыться, однако её соседка получила ранение в ногу.
Пострадавшую впоследствии эвакуировали в Донецк, где она сейчас проходит лечение, добавила женщина.
Ранее заместитель командира мотострелкового батальона с позывным Кадет заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины совершают насилие в отношении мирных жителей приграничных районов Курской области.