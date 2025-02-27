Жительница Курахово рассказала, как ВСУ пытались расстрелять ее и соседку

В этот момент по ним начали стрелять бойцы ВСУ, несмотря на то, что рядом не было ни российских военных, ни каких-либо других вооружённых лиц — только две мирные жительницы. Андриевской удалось скрыться, однако её соседка получила ранение в ногу.