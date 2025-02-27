Экипаж Т-80БИ ликвидировал замаскированный склад боеприпасов НАТО

«Выехав на закрытую огневую позицию, танкисты навели 125-мм пушку боевой машины на цель и сосредоточенным огнём поразили цель противника, применив осколочно-фугасные снаряды. В результате объективного контроля разведчики подтвердили точное попадание в склад, а также уничтожение личного состава ВСУ, задействованного в его охранении», — говорится в сообщении.