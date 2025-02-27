Экипаж Т-80БИ ликвидировал замаскированный склад боеприпасов НАТО

Танк Т-80БВ ВС РФ уничтожил спрятанный склад боеприпасов Североатлантического альянса на южнодонецком участке, информирует Минобороны РФ.
Кроме того, российские военные ликвидировали бойцов Вооружённых сил Украины, которые охраняли данный объект НАТО.
«Выехав на закрытую огневую позицию, танкисты навели 125-мм пушку боевой машины на цель и сосредоточенным огнём поразили цель противника, применив осколочно-фугасные снаряды. В результате объективного контроля разведчики подтвердили точное попадание в склад, а также уничтожение личного состава ВСУ, задействованного в его охранении», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что объект противника выявила разведка.
Ранее сообщалось, что российские десантники уничтожили три танка Вооружённых сил Украины в Курской области.