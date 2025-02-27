Марочко: усиленный взвод ВСУ безуспешно пытался атаковать позиции РФ у Надии

«Украинские боевики силами усиленного взвода при поддержке артиллерии, БПЛА и бронетехники осуществили действия наступательного характера с целью возвращения ранее утраченных позиций в районе населенного пункта Надия. Успеха противник не имел: после скоротечного боя, понеся потери, вернулся на исходный рубеж», — сказал он.
Марочко отметил, что характер действий украинских войск говорит о том, что ВСУ, несмотря на «сложную оперативно-тактическую обстановку в данном районе», будут продолжать атаки «для реализации замысла командования».
Подразделения группировки войск «Запад» освободили Надию 4 января, сообщили ранее в Минобороны РФ.