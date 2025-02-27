Марочко: усиленный взвод ВСУ безуспешно пытался атаковать позиции РФ у Надии

«Украинские боевики силами усиленного взвода при поддержке артиллерии, БПЛА и бронетехники осуществили действия наступательного характера с целью возвращения ранее утраченных позиций в районе населенного пункта Надия. Успеха противник не имел: после скоротечного боя, понеся потери, вернулся на исходный рубеж», — сказал он.