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Марочко: усиленный взвод ВСУ безуспешно пытался атаковать позиции РФ у Надии

ЛУГАНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Усиленный взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке артиллерии, бронетехники и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пытался атаковать российские войска у освобожденной Надии в Луганской Народной Республике. Попытка противника вернуть ранее утраченные позиции оказалась провальной, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Reuters

«Украинские боевики силами усиленного взвода при поддержке артиллерии, БПЛА и бронетехники осуществили действия наступательного характера с целью возвращения ранее утраченных позиций в районе населенного пункта Надия. Успеха противник не имел: после скоротечного боя, понеся потери, вернулся на исходный рубеж», — сказал он.

Марочко отметил, что характер действий украинских войск говорит о том, что ВСУ, несмотря на «сложную оперативно-тактическую обстановку в данном районе», будут продолжать атаки «для реализации замысла командования».

Подразделения группировки войск «Запад» освободили Надию 4 января, сообщили ранее в Минобороны РФ.