Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских БПЛА над четырьмя регионами России

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что 12 дронов были сбиты над Орловской областью, по три БПЛА — над Курской и Белгородской областями и еще один — над территорией Республики Крым.
Накануне в Минобороны сообщали об уничтожении двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Один дрон был сбит над акваторией Черного моря и один — над Республикой Крым. Отмечалось, что БПЛА были ликвидированы около 20:50 мск.