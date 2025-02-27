Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских БПЛА над четырьмя регионами России

Накануне в Минобороны сообщали об уничтожении двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Один дрон был сбит над акваторией Черного моря и один — над Республикой Крым. Отмечалось, что БПЛА были ликвидированы около 20:50 мск.