Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВС РФ тремя ударами под Купянском уничтожили около 50 солдат ВСУ

ЛУГАНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли три сосредоточенных удара по Вооруженным силам Украины (ВСУ), дислоцированным в Купянске Харьковской области и ближайших населенных пунктах. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, противник потерял 5 опорных пунктов, 2 бронемашины и порядка 50 солдат.

Источник: РИА "Новости"

«На купянском направлении ВС РФ нанесли три сосредоточенных удара. В минувшие сутки наши войска продолжили наступать и оказывать давление на позиции украинских боевиков. Российские войска нанесли сосредоточенные удары по противнику в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск и Петропавловка. В результате чего противник лишился пяти опорных пунктов, двух единиц бронетехники и до 50 человек личного состава», — сказал Марочко.

Он добавил, что в результате нанесенных ударов украинские войска также потеряли ретранслятор, увеличивающий дальность действия дронов ВСУ.