Марочко: ВС РФ тремя ударами под Купянском уничтожили около 50 солдат ВСУ

«На купянском направлении ВС РФ нанесли три сосредоточенных удара. В минувшие сутки наши войска продолжили наступать и оказывать давление на позиции украинских боевиков. Российские войска нанесли сосредоточенные удары по противнику в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск и Петропавловка. В результате чего противник лишился пяти опорных пунктов, двух единиц бронетехники и до 50 человек личного состава», — сказал Марочко.