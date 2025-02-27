Жители Башкирии 9 мая увидят трофейную технику НАТО

Также в День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет масштабный военный парад.
Ранее руководитель региона вручил ветеранам-фронтовикам юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».
В Уфе 9 мая организуют выставку трофейной техники стран НАТО, захваченной бойцами из Башкирии в ходе специальной операции. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров на 48-м заседании Совета столицы.
Также в День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет масштабный военный парад.
Ранее руководитель региона вручил ветеранам-фронтовикам юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».