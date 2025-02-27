Сержант Андрей Зверев из Култука героически погиб в зоне СВО

Сержант Андрей Зверев из Култукского городского поселения героически погиб «за ленточкой» 14 февраля 2025. Ему был 41 год. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации поселения.
Мужчина родился в поселке Култук, окончил среднюю школу № 7. После поступил в Сибирский колледж «строительства и предпринимательства», отучился на техника-механика. В 2003 году был призван в армию, служил в воздушно-десантных войсках. Вернувшись домой, устроился на работу в полицию, выработав необходимый стаж, ушел на пенсию.
— После сменил еще несколько профессий, какое-то время работал на нефтебазе. В зону специальной военной операции отправился 28 сентября 2023, за заслуги был награжден медалью «Участнику СВО», — рассказывают в пресс-службе администрации.
Дома мужчину ждали мама, сестра, брат и племянница. Он навсегда останется в памяти родных любящим, добрым, скромным и отзывчивым человеком. Прощание с героем состоится 3 марта 2025. Официальный митинг начнется в 11:00 в храме.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Парту героя открыли в школе Ангарска в память о бойце СВО Евгении Шенцове.