Сержант Андрей Зверев из Култука героически погиб в зоне СВО

Мужчина родился в поселке Култук, окончил среднюю школу № 7. После поступил в Сибирский колледж «строительства и предпринимательства», отучился на техника-механика. В 2003 году был призван в армию, служил в воздушно-десантных войсках. Вернувшись домой, устроился на работу в полицию, выработав необходимый стаж, ушел на пенсию.