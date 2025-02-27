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В Пермском крае похоронят погибшего год назад на СВО Максима Альмухаметова

Прощание с погибшим бойцом пройдет в Кизеле.

Источник: РИА "Новости"

В Кизеле пройдет прощание с погибшим на СВО Альмухаметовым Максимом Маратовичем. Земляка похоронят в родной земле 28 февраля.

По информации администрации Кизеловского муниципального округа, Максим Альмухаметов погиб при исполнении воинского долга в феврале 2024 года. Долгое время он был в списке пропавших без вести.

Прощание с земляком пройдет в местном Дворце культуры с 11:00, погребение проведут на кладбище поселка Северный Коспашский.

Администрация Кизела выражает глубокие соболезнования родным и близким гвардии рядового Максима Альмухаметова.