В Пермском крае похоронят погибшего год назад на СВО Максима Альмухаметова

В Кизеле пройдет прощание с погибшим на СВО Альмухаметовым Максимом Маратовичем. Земляка похоронят в родной земле 28 февраля.
По информации администрации Кизеловского муниципального округа, Максим Альмухаметов погиб при исполнении воинского долга в феврале 2024 года. Долгое время он был в списке пропавших без вести.
Прощание с земляком пройдет в местном Дворце культуры с 11:00, погребение проведут на кладбище поселка Северный Коспашский.
Администрация Кизела выражает глубокие соболезнования родным и близким гвардии рядового Максима Альмухаметова.