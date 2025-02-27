Добровольческий отряд «Тигр» вновь встретит своего командира

Напомним, что в сентябре Абушаев покинул отряд и должность руководителя города для заключения контракта с министерством обороны.
«Каждому благодарен, но ни с кем не прощаюсь, говорю: до новых встреч!» — написал Абушаев осенью в своих соцсетях.
Однако, как передает «Дейта», Рустям Абушаев вновь возглавит добровольческий отряд «Тигр» в ближайшее время.
Напомним, Абушаев отмечен многочисленными наградами. Он дважды удостоен «Ордена Мужества», а также награждён медалями «За Отвагу», «За заслуги перед Отечеством», «За храбрость» II степени и «Добровольца СВО». Его героизм и преданность делу неоднократно подтверждались в ходе боевых действий.
Напомним, первым командиром добровольческого отряда «Тигр» является Сергей Ефремов, который погиб 2 февраля при возвращении с боевого задания. После Ефремова отрядом руководил Рустям Абушаев.