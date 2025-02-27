Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Добровольческий отряд «Тигр» вновь встретит своего командира

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля, ФедералПресс. Рустям Абушаев, ранее занимавший пост главы города Большой Камень, снова назначен командиром добровольческого отряда «Тигр». Это решение стало продолжением его активной военной карьеры.

Источник: Reuters

Напомним, что в сентябре Абушаев покинул отряд и должность руководителя города для заключения контракта с министерством обороны.

«Каждому благодарен, но ни с кем не прощаюсь, говорю: до новых встреч!» — написал Абушаев осенью в своих соцсетях.

Однако, как передает «Дейта», Рустям Абушаев вновь возглавит добровольческий отряд «Тигр» в ближайшее время.

Напомним, Абушаев отмечен многочисленными наградами. Он дважды удостоен «Ордена Мужества», а также награждён медалями «За Отвагу», «За заслуги перед Отечеством», «За храбрость» II степени и «Добровольца СВО». Его героизм и преданность делу неоднократно подтверждались в ходе боевых действий.

Напомним, первым командиром добровольческого отряда «Тигр» является Сергей Ефремов, который погиб 2 февраля при возвращении с боевого задания. После Ефремова отрядом руководил Рустям Абушаев.