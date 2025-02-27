Проект памятника бойцам СВО на Мамаевом кургане согласуют с участниками спецоперации

— На мой взгляд, мемориальный комплекс, посвященный участникам СВО, должен быть по-настоящему народным. Народным по сути и по содержанию, — заявил глава региона на встрече с волгоградскими ветеранами. — Считаю, что по результатам нашей работы мы должны выйти на первое приближение к образу будущего памятника, которое затем передать непосредственно в зону СВО, для обсуждения с нашими военнослужащими на передовой и принятия окончательного решения о концепции памятника. А затем уже народная идея будет воплощена в бетоне и металле профессиональными художниками и скульпторами.