Бойцы «Запада» улучшили тактическое положение

«Потери противника составили более 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, семь орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.