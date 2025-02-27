Бойцы «Запада» улучшили тактическое положение

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Голубовка, Купянск, Боровая, Степовая Новоселовка, Лозовая, Кондрашовка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Потери противника составили более 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, семь орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.