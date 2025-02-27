Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих и автомобиль. Уничтожены два артиллерийских орудия и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении.