Группировка «Север» продвинулась в Харьковском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 60 военнослужащих и автомобиль. Уничтожены два артиллерийских орудия и два склада боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Бойцы «Запада» противостоят противнику в Харьковской области и ДНР
Военнослужащие «Западной» группировки ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Голубовка, Купянск, Боровая, Степовая Новоселовка, Лозовая, Кондрашовка Харьковской области и Ямполь ДНР.
Потери украинской стороны в живой силе превысили 180 человек. Также ВС РФ уничтожили: четыре боевые бронированные машины, два пикапа, семь орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
«Южная» группировка заняла выгодные позиции
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ превысили 150 человек. Также российские военнослужащие уничтожили боевую бронированную машину, три пикапа и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения «Центра» улучшили положение переднему краю
Подразделения «Центральной» группировки поразили шесть бригад противника в районах семи населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, танк Leopard, семь боевых бронированных машин, пикап и три артиллерийских орудия.
Группировка «Восток» продавила оборону противника
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Константинополь, Днепроэнергия, Разлив, Скудное и Бурлацкое ДНР.
Потери ВСУ превысили 215 боевиков. Также противник лишился боевой бронированной машины, автомобиля и трех орудий полевой артиллерии.
Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской и Запорожской областях
Подразделения «Днепра» нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Широкое, Новопокровка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Садовое и Велетенское Херсонской области.
«ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, десять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, местам подготовки операторов БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований в 142 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- семь управляемых авиационных бомб JDAM;
- 104 БПЛА самолетного типа.