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Главное из брифинга Минобороны 27 февраля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 27 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Группировка «Север» продвинулась в Харьковском направлении

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 60 военнослужащих и автомобиль. Уничтожены два артиллерийских орудия и два склада боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Бойцы «Запада» противостоят противнику в Харьковской области и ДНР

Военнослужащие «Западной» группировки ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Голубовка, Купянск, Боровая, Степовая Новоселовка, Лозовая, Кондрашовка Харьковской области и Ямполь ДНР.

Потери украинской стороны в живой силе превысили 180 человек. Также ВС РФ уничтожили: четыре боевые бронированные машины, два пикапа, семь орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

«Южная» группировка заняла выгодные позиции

Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ превысили 150 человек. Также российские военнослужащие уничтожили боевую бронированную машину, три пикапа и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Центра» улучшили положение переднему краю

Подразделения «Центральной» группировки поразили шесть бригад противника в районах семи населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, танк Leopard, семь боевых бронированных машин, пикап и три артиллерийских орудия.

Группировка «Восток» продавила оборону противника

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Константинополь, Днепроэнергия, Разлив, Скудное и Бурлацкое ДНР.

Потери ВСУ превысили 215 боевиков. Также противник лишился боевой бронированной машины, автомобиля и трех орудий полевой артиллерии.

Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской и Запорожской областях

Подразделения «Днепра» нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Широкое, Новопокровка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Садовое и Велетенское Херсонской области.

«ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, десять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, местам подготовки операторов БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований в 142 районах.

Российские средства ПВО в течение суток сбили:

  • семь управляемых авиационных бомб JDAM;
  • 104 БПЛА самолетного типа.