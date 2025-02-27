Кубанские парламентарии расширили список лиц из числа участников СВО для бесплатного получения земли

Глава ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что этот закон позволит гражданам с особыми заслугами перед страной и регионом обрести собственную землю, где они смогут строить дома, воспитывать детей и создавать достойную жизнь. Законодатель подчеркнул, что общество глубоко признательно этим людям за их вклад в безопасность страны.