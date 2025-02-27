Кубанские парламентарии расширили список лиц из числа участников СВО для бесплатного получения земли

Соответствующие поправки в статью 14 регионального Закона «Об основах регулирования земельных отношений» были рассмотрены на пленарном заседании.
В пресс-службе кубанского парламента рассказали, что документ представил зампредседателя ЗСК Сергей Болдин. Как пояснил парламентарий, новый законопроект направлен на поддержку тех, кто принимал участие в спецоперации.
Теперь претендовать на бесплатный участок смогут граждане, удостоенные звания Героя Российской Федерации, награжденные орденами за заслуги в ходе СВО, ветераны боевых действий, уволенные с военной службы, а также бывшие сотрудники органов внутренних дел РФ.
Глава ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что этот закон позволит гражданам с особыми заслугами перед страной и регионом обрести собственную землю, где они смогут строить дома, воспитывать детей и создавать достойную жизнь. Законодатель подчеркнул, что общество глубоко признательно этим людям за их вклад в безопасность страны.