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Военные, служащие в курском приграничье, смогут получить статус ветеранов

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, проходящие службу в приграничных районах Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий, сообщил глава правительства России Михаил Мишустин.

Источник: © РИА Новости

На заседании кабмина в четверг он отметил, что правительство оказывает материальную и социальную поддержку участникам СВО — это ежемесячные выплаты и налоговые льготы, приоритетное медобслуживание, получение образования и содействие в трудоустройстве. Премьер подчеркнул, что такими мерами поддержки должны пользоваться все бойцы, которые защищают интересы страны, включая тех, кто находится в приграничных регионах, в том числе в Курской области.

«По поручению главы государства распространим статус ветерана боевых действий на тысячи военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые выполняют боевые задачи на этих территориях. И сегодня будут рассмотрены соответствующие поправки в закон», — сообщил Мишустин.

Правительство рассчитывает, что парламент оперативно примет предлагаемые изменения, чтобы военнослужащие и их близкие как можно скорее получили всю необходимую предусмотренную государством помощь, добавил он.