Военные, служащие в курском приграничье, смогут получить статус ветеранов

На заседании кабмина в четверг он отметил, что правительство оказывает материальную и социальную поддержку участникам СВО — это ежемесячные выплаты и налоговые льготы, приоритетное медобслуживание, получение образования и содействие в трудоустройстве. Премьер подчеркнул, что такими мерами поддержки должны пользоваться все бойцы, которые защищают интересы страны, включая тех, кто находится в приграничных регионах, в том числе в Курской области.