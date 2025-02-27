Военные, служащие в курском приграничье, смогут получить статус ветеранов

На заседании кабмина в четверг он отметил, что правительство оказывает материальную и социальную поддержку участникам СВО — это ежемесячные выплаты и налоговые льготы, приоритетное медобслуживание, получение образования и содействие в трудоустройстве. Премьер подчеркнул, что такими мерами поддержки должны пользоваться все бойцы, которые защищают интересы страны, включая тех, кто находится в приграничных регионах, в том числе в Курской области.
«По поручению главы государства распространим статус ветерана боевых действий на тысячи военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые выполняют боевые задачи на этих территориях. И сегодня будут рассмотрены соответствующие поправки в закон», — сообщил Мишустин.
Правительство рассчитывает, что парламент оперативно примет предлагаемые изменения, чтобы военнослужащие и их близкие как можно скорее получили всю необходимую предусмотренную государством помощь, добавил он.