В Пермском крае простятся с погибшим участником СВО Евгением Ложкиным

В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Нытвенского округа Евгений Ложкин. Об этом сообщает администрация муниципалитета на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Известно, что рядовой Евгений Ложкин служил в десантно-штурмовом подразделении. Погиб 1 декабря 2024 года при выполнении боевой задачи, проявив мужество и героизм.
С погибшим бойцом простятся в пятницу, 28 февраля, на ст. Чайковская. Церемония прощания состоится в Доме творчества на улице Коробейникова, 2. Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.