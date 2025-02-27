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В Пермском крае простятся с погибшим участником СВО Евгением Ложкиным

Церемония прощания с бойцом состоится 28 февраля.

В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Нытвенского округа Евгений Ложкин. Об этом сообщает администрация муниципалитета на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Известно, что рядовой Евгений Ложкин служил в десантно-штурмовом подразделении. Погиб 1 декабря 2024 года при выполнении боевой задачи, проявив мужество и героизм.

С погибшим бойцом простятся в пятницу, 28 февраля, на ст. Чайковская. Церемония прощания состоится в Доме творчества на улице Коробейникова, 2. Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.