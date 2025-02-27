Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 240 человек, танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий,
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 63 835 человек. Уничтожено 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 247 бронетранспортеров, 2072 боевые бронированные машины, 2229 автомобилей, 491 артиллерийское орудие, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Освобожден населенный пункт Никольский
В результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север» освобожден населенный пункт Никольский. В районах Гончаровка, Гуево, Заолешенка и других населенных пунктов нанесено поражение различным формированиям ВСУ. Отражены две контратаки противника, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в 35 населенных пунктах.