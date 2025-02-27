Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 27 февраля 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 63 835 человек. Уничтожено 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 247 бронетранспортеров, 2072 боевые бронированные машины, 2229 автомобилей, 491 артиллерийское орудие, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.