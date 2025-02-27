В СПЧ призвали не раздавать корочки ветеранов СВО всем подряд

И тогда встает вопрос, добавляет депутат: что с этой проблемой делать? Либо надо снимать статус ветерана с тех, кто получил его непонятно за что, либо вовлекать всех людей, в том числе и гражданских, кто действительно заслуживает этого, но при этом не является военнослужащим.