Трамп: Украинский конфликт будет урегулирован или скоро или никогда

Украинский конфликт будет урегулирован в скором времени, либо не будет урегулирован никогда. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.
«Это произойдет сравнительно быстро или не произойдет вообще», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Политик отметил, что считает «большим прогрессом» процессы, происходящие в рамках урегулирования украинского конфликта.
Накануне Трамп позитивно оценил шаги России по урегулированию конфликта на Украине.
Тем временем президент России Владимир Путин напомнил, что РФ никогда не отказывалась от разрешения конфликта на Украине мирным путем.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время ситуация с конфликтом на Украине запущенная и никто не ждет легких решений в его урегулировании.