Стармер: Британия готова разместить войска на Украине для урегулирования

«Я ясно заявляю о том, что Великобритания готова направить сухопутные войска и самолеты, чтобы поддержать [мирную] сделку. Мы работаем совместно с нашими союзниками», — сказал Стармер во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.