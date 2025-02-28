Стармер: Британия готова разместить войска на Украине для урегулирования

Великобритания может отправить на Украину войска якобы для обеспечения мира. Речь идет как о сухопутных, так и о военно-воздушных силах, уточнил премьер-министр Кир Стармер.
«Я ясно заявляю о том, что Великобритания готова направить сухопутные войска и самолеты, чтобы поддержать [мирную] сделку. Мы работаем совместно с нашими союзниками», — сказал Стармер во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Стармер добавил, что Великобритания в 2025 году предоставит Киеву «больше военной помощи, чем когда-либо ранее» и поддержал высказывания Трампа о том, что обязательства Европы в плане поддержки Украины должны быть увеличены.
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон назвал подписание мирного договора условием ввода европейских войск на Украину. В то же время офис турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг сообщения о планах отправить турецкие силы на Украину.
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт будет урегулирован или скоро или никогда.