Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер: Британия готова разместить войска на Украине для урегулирования

Премьер Великобритании пообещал Украине огромные пакет военной помощи для обеспечения мира.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания может отправить на Украину войска якобы для обеспечения мира. Речь идет как о сухопутных, так и о военно-воздушных силах, уточнил премьер-министр Кир Стармер.

«Я ясно заявляю о том, что Великобритания готова направить сухопутные войска и самолеты, чтобы поддержать [мирную] сделку. Мы работаем совместно с нашими союзниками», — сказал Стармер во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Стармер добавил, что Великобритания в 2025 году предоставит Киеву «больше военной помощи, чем когда-либо ранее» и поддержал высказывания Трампа о том, что обязательства Европы в плане поддержки Украины должны быть увеличены.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон назвал подписание мирного договора условием ввода европейских войск на Украину. В то же время офис турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг сообщения о планах отправить турецкие силы на Украину.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт будет урегулирован или скоро или никогда.