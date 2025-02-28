Вашингтон ожидает разочарование после подписания сделки об украинских природных ресурсах, так как Киев не располагает такими объемами редкоземельных металлов, на которые рассчитывают США.
«По данным Геологической службы США, значительных месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) на Украине нет», — пишет британское издание Spectator.
В публикации отмечается, что Украина при этом располагает запасами других минералов, не относящихся к категории редкоземельных. Речь идет о титане, уране, литии, кобальте, меди, никеле, графите, для разработки месторождений которых у Киева нет собственных мощностей. Кроме того, на Украине есть месторождения угля и газа, добавляет издание.
Накануне экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что эта страна не располагает таким количеством редкоземельных металлов, которое рассчитывает получить Вашингтон.
На каких условиях Украина отдаёт США редкоземельные металлы, читайте здесь на KP.RU.