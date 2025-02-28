Spectator: США и Киев преувеличили запасы украинских редкоземельных металлов

В публикации отмечается, что Украина при этом располагает запасами других минералов, не относящихся к категории редкоземельных. Речь идет о титане, уране, литии, кобальте, меди, никеле, графите, для разработки месторождений которых у Киева нет собственных мощностей. Кроме того, на Украине есть месторождения угля и газа, добавляет издание.