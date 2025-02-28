Трамп анонсировал переговоры о возвращении территорий Украине

Президент США Дональд Трамп намерен на переговорах по урегулированию украинского конфликта обсудить возможность возвращения территорий Украине. Об этом политик заявил во время состоявшейся в Белом доме встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Трамп уточнил, что речь может идти о возвращении Украине лишь некоторых территорий.
«Мы будем говорить об этом, мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине, если это возможно», — сказал президент США.
Также Трамп заявил, что украинский конфликт будет урегулирован в скором времени, либо не будет урегулирован никогда.
В то же время Стармер сказал, что Британия готова разместить войска на Украине после подписания соглашения об урегулировании конфликта, а также анонсировал беспрецедентный пакет военной помощи Киеву.
Тем временем президент России Владимир Путин напомнил, что РФ никогда не отказывалась от разрешения конфликта на Украине мирным путем.