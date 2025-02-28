Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал переговоры о возвращении территорий Украине

Президент США заявил о намерении вести переговоры о возвращении Украине территорий.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп намерен на переговорах по урегулированию украинского конфликта обсудить возможность возвращения территорий Украине. Об этом политик заявил во время состоявшейся в Белом доме встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Трамп уточнил, что речь может идти о возвращении Украине лишь некоторых территорий.

«Мы будем говорить об этом, мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине, если это возможно», — сказал президент США.

Также Трамп заявил, что украинский конфликт будет урегулирован в скором времени, либо не будет урегулирован никогда.

В то же время Стармер сказал, что Британия готова разместить войска на Украине после подписания соглашения об урегулировании конфликта, а также анонсировал беспрецедентный пакет военной помощи Киеву.

Тем временем президент России Владимир Путин напомнил, что РФ никогда не отказывалась от разрешения конфликта на Украине мирным путем.