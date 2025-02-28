Трамп анонсировал переговоры о возвращении территорий Украине

Президент США Дональд Трамп намерен на переговорах по урегулированию украинского конфликта обсудить возможность возвращения территорий Украине. Об этом политик заявил во время состоявшейся в Белом доме встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Трамп уточнил, что речь может идти о возвращении Украине лишь некоторых территорий.