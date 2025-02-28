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Трамп уверен, что украинский конфликт не возобновится после урегулирования

Президент США заявил, что российский лидер Владимир Путин не станет нарушать будещее соглашение об урегулировании украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

В случае подписания соглашения об урегулировании украинского конфликта он не будет возобновлен. Уверенность в этом выразил президент США Дональд Трамп, мотивируя это тем, что президент России Владимир Путин не будет нарушать данное слово.

«Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово», — сказал политик во время общения с прессой в Белом доме.

В то же время Дональд Трамп заявил, что намерен на переговорах по урегулированию украинского конфликта обсудить возможность возвращения территорий Украине.

Также Трамп заявил, что украинский конфликт будет урегулирован в скором времени, либо не будет урегулирован никогда.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время ситуация с конфликтом на Украине запущенная и никто не ждет легких решений в его урегулировании.