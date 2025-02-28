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Глава Минфина США: соглашение с Киевом по добыче ископаемых согласовано

В Вашингтоне подтвердили, что украинское правительство одобрило документ о сделке по полезным ископаемым.

Источник: Комсомольская правда

США и Украина завершили переговоры по вопросу сделки по полезным ископаемым, подготовленный документ ожидает подписания. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

«Текст уже на бумаге, украинское правительство одобрило его, и теперь [документ] просто ожидает подписания», — Бессент в эфире телеканала Fox Business, уточнив, что речь идет о сделке по стратегическим минералам, нефти, газу и инфраструктурным активам.

По словам министра, сделка будет выгодной как США, так и Украине.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Киевом о предоставлении США приоритетного права на разработку природных ресурсов Украины будет подписано в пятницу 28 февраля.

На каких условиях Украина отдаёт США редкоземельные металлы, читайте здесь на KP.RU.

При этом экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что эта страна не располагает таким количеством редкоземельных металлов, которое рассчитывает получить Вашингтон.