Глава Минфина США: соглашение с Киевом по добыче ископаемых согласовано

США и Украина завершили переговоры по вопросу сделки по полезным ископаемым, подготовленный документ ожидает подписания. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.
«Текст уже на бумаге, украинское правительство одобрило его, и теперь [документ] просто ожидает подписания», — Бессент в эфире телеканала Fox Business, уточнив, что речь идет о сделке по стратегическим минералам, нефти, газу и инфраструктурным активам.
По словам министра, сделка будет выгодной как США, так и Украине.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Киевом о предоставлении США приоритетного права на разработку природных ресурсов Украины будет подписано в пятницу 28 февраля.
На каких условиях Украина отдаёт США редкоземельные металлы, читайте здесь на KP.RU.
При этом экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что эта страна не располагает таким количеством редкоземельных металлов, которое рассчитывает получить Вашингтон.