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В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. У населенного пункта Никольский в Курской области ликвидировали четырех диверсантов ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.

Источник: © РИА Новости

«Разведгруппа из шести человек, принадлежавшая 47-й отдельной мехбригаде ВСУ, уничтожена у населенного пункта Никольский в Курской области. Четыре диверсанта ликвидированы, два взяты в плен», — сказал собеседник агентства.

В четверг стало известно. что группировка войск «Север» Вооруженных сил России освободила Никольский.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 835 военнослужащих, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 247 бронетранспортеров, 2 072 боевые бронированные машины, 2 229 автомобилей, 491 артиллерийское орудие, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники.