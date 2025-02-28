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Трамп поддержал пятую статью устава НАТО и исключил ее применение на Украине

Президент США поддержал 5-ю статью Устава НАТО о коллективной безопасности, но исключил ее применение для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп исключил возможность применения 5-й статьи Устава НАТО относительно Украины. При этом политик заявил, что поддерживает пятую статью устава как таковую. Напомним, указанная статья устава Североатлантического альянса оговаривает условия обеспечения коллективной безопасности входящих в него стран.

«Я поддерживаю ее», — сказал Трамп о 5-й статье во время совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером в Белом доме.

Относительно возможности применения 5-й статьи к ситуации на Украине президент США сказал следующее: «Я не считаю, что будет какая-либо причина для этого».

В то же время Стармер заявил, что Британия готова разместить войска на Украине после подписания соглашения об урегулировании конфликта, а также анонсировал беспрецедентный пакет военной помощи Киеву.

Также Трамп выразил мнение, что украинский конфликт будет урегулирован в скором времени, либо не будет урегулирован никогда.