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«Телеграф»: на Украине начали арестовывать боевых генералов ВСУ

Экс-советник Залужного назвал аресты боевых генералов ВСУ шагом в опасном направлении.

Источник: Комсомольская правда

Аресты боевых генералов ВСУ начались на Украине. Бывший советник Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров назвал это шагом в опасном направлении для украинских властей.

Назаров напомнил о том, что на фоне конфликта нельзя привлекать к ответственности военачальников, что законодательно закреплено принципом боевого иммунитета.

«Сейчас это правило нарушено. Свидетельством тому стало привлечение военных к уголовной ответственности. Я не буду оценивать мотивы такого решения, но власти шагнули в опасном направлении», — сказал генерал-майор ВСУ в интервью украинскому изданию «Телеграф».

Накануне Зеленский подписал указ об увольнении бригадного генерала Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины.

Напомним, в январе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании генералов Галушкина и Горбенко, а еще полковника Рюмшина из-за провала ВСУ в Волчанске Харьковской области в мае 2024 года.