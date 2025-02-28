«Телеграф»: на Украине начали арестовывать боевых генералов ВСУ

«Сейчас это правило нарушено. Свидетельством тому стало привлечение военных к уголовной ответственности. Я не буду оценивать мотивы такого решения, но власти шагнули в опасном направлении», — сказал генерал-майор ВСУ в интервью украинскому изданию «Телеграф».