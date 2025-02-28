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Группировки «Запад» и «Восток» за сутки сбили 12 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Подразделения группировок войск «Запад» и «Восток» за прошедшие сутки уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили начальники пресс-центров двух группировок Иван Бигма и Александр Гордеев.

Источник: РИА "Новости"

«Расчетами противовоздушной обороны [группировки войск “Запад”] уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказал Бигма. Гордеев добавил, что средства ПВО Восточной группировки войск также поразили шесть беспилотников противника.