Группировки «Запад» и «Восток» за сутки сбили 12 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Подразделения группировок войск «Запад» и «Восток» за прошедшие сутки уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили начальники пресс-центров двух группировок Иван Бигма и Александр Гордеев.