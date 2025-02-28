Танкисты уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области

«Получив от подразделения воздушной разведки координаты места размещения противника в городской разрушенной постройке, экипаж танка Т-72Б3М выдвинулся на заранее подготовленную закрытую огневую позицию. Танкисты быстро навелись на цель и точным попаданием уничтожили пункт временной дислокации украинских националистов вместе со скрывавшимся в нем личным составом», — сообщили в военном ведомстве.
После завершения боевой работы танкисты откатились в тыловой район, где пополнили боекомплект, произвели дозаправку и обслужили боевую машину. После этого они вновь приступили к выполнению боевых задач.
Танковые подразделения 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» ежедневно выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых подразделений, уничтожая вражеские позиции противника, плавсредства, пункты управления БПЛА, тяжелую артиллерию и РСЗО.