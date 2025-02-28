Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танкисты уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 28 фев — РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Днепр» снайперским попаданием уничтожил пункт временной дислокации и личный состав ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Получив от подразделения воздушной разведки координаты места размещения противника в городской разрушенной постройке, экипаж танка Т-72Б3М выдвинулся на заранее подготовленную закрытую огневую позицию. Танкисты быстро навелись на цель и точным попаданием уничтожили пункт временной дислокации украинских националистов вместе со скрывавшимся в нем личным составом», — сообщили в военном ведомстве.

После завершения боевой работы танкисты откатились в тыловой район, где пополнили боекомплект, произвели дозаправку и обслужили боевую машину. После этого они вновь приступили к выполнению боевых задач.

Танковые подразделения 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» ежедневно выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых подразделений, уничтожая вражеские позиции противника, плавсредства, пункты управления БПЛА, тяжелую артиллерию и РСЗО.