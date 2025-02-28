В Иркутске расширили меры поддержки для семей участников СВО

«Раньше дети, чьи отчимы защищают интересы нашего государства в зоне спецоперации, могли бесплатно питаться в школах и посещать детские сады. Однако законодательно не было установлено, что эта помощь продолжится, если в ходе боевых действий военнослужащий будет ранен или убит. Сегодня на заседании Думы этот момент был исправлен. Отмечу, что в нашем городе участники СВО и их семьи получают более 30 мер социальной поддержки», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.