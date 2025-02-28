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В Иркутске расширили меры поддержки для семей участников СВО

Иркутск, НИА-Байкал — На заседании Думы Иркутска расширили дополнительные меры социальной поддержки для семей участников специальной военной операции.

Источник: НИА Байкал

Теперь правом на бесплатное посещение детских садов и на питание в школах города смогут воспользоваться в том числе и дети, чьи отчим/мачеха погибли или стали инвалидами на СВО.

«Раньше дети, чьи отчимы защищают интересы нашего государства в зоне спецоперации, могли бесплатно питаться в школах и посещать детские сады. Однако законодательно не было установлено, что эта помощь продолжится, если в ходе боевых действий военнослужащий будет ранен или убит. Сегодня на заседании Думы этот момент был исправлен. Отмечу, что в нашем городе участники СВО и их семьи получают более 30 мер социальной поддержки», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

«На заседаниях Думы Иркутска мы регулярно поднимаем вопросы о социальной поддержке семей участников СВО. Важно не только вводить новые меры поддержки, которые администрация города в дальнейшем сможет реализовать, но и совершенствовать уже существующие. Это одно из важнейших направлений нашей работы», — прокомментировал Евгений Стекачев.

Предоставление бесплатного питания обучающимся из семей участников СВО осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Образование», сообщает пресс-служба администрации города.

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