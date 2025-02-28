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36 приморцев освободили из плена

За последние три года 36 приморцев вернулись из плена домой, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Такую цифру назвал уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников в ходе заседания Законодательного собрания в пятницу, 28 февраля.

По словам омбудсмена, большое внимание уделяется защите прав участников СВО и их семей. За прошлый год количество обращений от этой категории граждан увеличилось вдвое, составив треть от общего числа жалоб. Особый контроль ведется за вопросами выплат, медицинской помощи и розыска пропавших без вести.

«Отрадно, что после моих обращений к Татьяне Николаевне Москальковой и принятых ими соответствующих мер, во взаимодействии с другими федеральными структурами, а также с уполномоченным Верховной Рады Украины, освобождены из плена за последние три года 36 приморцев», — сказал Юрий Мельников.

Также он добавил, что при поддержке краевых властей и общественных организаций решаются бытовые вопросы семей военнослужащих. Им оказывается помощь в обеспечении топливом, ремонте дорог и коммунальных платежах. Взаимодействие с местными администрациями улучшилось, и возникающие проблемы оперативно решаются.