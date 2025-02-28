36 приморцев освободили из плена

«Отрадно, что после моих обращений к Татьяне Николаевне Москальковой и принятых ими соответствующих мер, во взаимодействии с другими федеральными структурами, а также с уполномоченным Верховной Рады Украины, освобождены из плена за последние три года 36 приморцев», — сказал Юрий Мельников.