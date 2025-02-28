Житель Курахово Соленов: ВСУ охотились за мирными жителями с помощью дронов

«Дронами очень много людей побили. Охотились прямо на людей», — цитирует мужчину РИА Новости.
Соленов рассказал, что беспилотниками ВСУ убили его отца, а также мужчину по имени Сергей Лосев, торговавшего в городе автозапчастями.
«Они (ВСУ. — RT) прямо охотились за людьми. Сбросы делали… Так что они нас не жалели», — сказал Соленов.
Ранее жительница Курахово Наталья Андриевская рассказала, что украинские военные пытались расстрелять её вместе с соседкой, в то время как рядом с ними, гражданскими женщинами, не было российских солдат.