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Два беспилотника сбили в небе над Кубанью

ПВО уничтожила два дрона над Краснодарским краем.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 28 февраля над Краснодарским краем ПВО уничтожила два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего перехвачено над Россией 22 украинских беспилотника. Еще восемь БПЛА — над территорией Орловской области, семь — над Курской, четыре — над Брянской области и один — над Смоленской.

Ранее массированная атака на Кубань произошла в ночь на 26 февраля. Дроны летели со стороны Черного и Азовского морей. Пострадали дома и машины в нескольких районах, в настоящее время ведутся восстановительные работы.

В оперштабе Кубани напоминают, что снимать работу противовоздушной обороны запрещено, тем более выкладывать видео в соцсети.