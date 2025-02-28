Два беспилотника сбили в небе над Кубанью

В ночь на 28 февраля над Краснодарским краем ПВО уничтожила два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего перехвачено над Россией 22 украинских беспилотника. Еще восемь БПЛА — над территорией Орловской области, семь — над Курской, четыре — над Брянской области и один — над Смоленской.
Ранее массированная атака на Кубань произошла в ночь на 26 февраля. Дроны летели со стороны Черного и Азовского морей. Пострадали дома и машины в нескольких районах, в настоящее время ведутся восстановительные работы.
В оперштабе Кубани напоминают, что снимать работу противовоздушной обороны запрещено, тем более выкладывать видео в соцсети.