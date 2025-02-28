Марочко рассказал о продвижении ВС России к границе ЛНР

«В районе Белогоровки ВС РФ продвинулись к административной границе ЛНР. Наши войска продолжают развивать успех в районе населенного пункта Белогоровка. Так, в ходе активных боевых действий на окраинах населенного пункта удалось занять позиции, позволяющие контролировать километровый участок автодороги Белогоровка — Григоровка. Также севернее от населенного пункта ВС РФ продвинулись вдоль реки Северский Донец, тем самым сократив расстояние до 500 метров к административной границе ЛНР», — рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.