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Марочко рассказал о продвижении ВС России к границе ЛНР

ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Российские силы продвинулись ближе к административной границе Луганской Народной Республики в районе Белогоровки и реки Северский Донец, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: © РИА Новости

«В районе Белогоровки ВС РФ продвинулись к административной границе ЛНР. Наши войска продолжают развивать успех в районе населенного пункта Белогоровка. Так, в ходе активных боевых действий на окраинах населенного пункта удалось занять позиции, позволяющие контролировать километровый участок автодороги Белогоровка — Григоровка. Также севернее от населенного пункта ВС РФ продвинулись вдоль реки Северский Донец, тем самым сократив расстояние до 500 метров к административной границе ЛНР», — рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.