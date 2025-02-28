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В Каменске-Уральском простились с героем СВО

Боец погиб в конце прошлого года.

Источник: администрация Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском пройдут похороны бойца Эдуарда Волегова, погибшего на СВО.

Как сообщили в мэрии, мужчина всю жизнь прожил в уральском городе, работая на одном из местных предприятий. Осенью 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны и отправился защищать Родину.

— Проявил себя как настоящий герой, спасая раненых сослуживцев. Погиб в декабре 2024 года. За проявленное мужество и верность присяге Эдуард Волегов представлен к ордену Мужества, посмертно, — сообщили в администрации Каменска-Уральского.

У погибшего остались жена, сын и внуки. Отпевание героя состоится 28 февраля в 12:00, а прощание пройдет на Аллее Славы в церкви Покрова Божией Матери в 13:00. Похоронят защитника отечества на Волковском кладбище, на Аллее почетных граждан Каменска-Уральского.

Как мы писали ранее, недавно в Каменске-Уральском простились с другим бойцом. Вячеслав Ахметчин также погиб на СВО.