Там отметили, что в течение недели нанесено поражение живой силе и технике танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.