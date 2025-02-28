Из Башкирии в зону СВО отправили 40 тонн питьевой воды.

А жительницы села Кугидель Баймакского района приготовили для бойцов спецоперации сублимированную гречневую кашу с мясом. Её женщины упаковали в вакуумные пакеты. Известно, что в них еда дольше хранятся, она устойчива к погодным условиям, занимает меньше места благодаря компактным размерам и более удобна в транспортировке, чем стеклянные банки.