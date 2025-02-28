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Из Башкирии в зону СВО отправили 40 тонн питьевой воды

Из Башкирии в зону СВО отправили 40 тонн питьевой воды.

Источник: telegram-канал главы администрации Аскинского района РБ Диниса Юсупова

Аскинский район отправил в зону специальной военной операции 40 тонн питьевой воды. Гуманитарный груз предназначается для бойцов мотострелкового полка «Башкортостан». Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Динис Юсупов.

Продолжается формирование и отправка гуманитарной помощи в адрес военнослужащих СВО и из других городов и районов республики.

Жители Октябрьского подготовили арматуру, профильные трубы, ОСБ-панели, а также пилораму, генераторы, кабель, бензопилы, сварочный аппарат, медицинские принадлежности, контейнеры, баки, автомобили УАЗ «Пикап» и две «Нивы», автозапчасти и другое имущество.

По словам главы администрации города Алексея Пальчинского, много посылок собрали педагогические коллективы и родители. Отдельно он поблагодарил волонтёров штаба имени Минигали Шаймуратова, казаков, пограничников.

А жительницы села Кугидель Баймакского района приготовили для бойцов спецоперации сублимированную гречневую кашу с мясом. Её женщины упаковали в вакуумные пакеты. Известно, что в них еда дольше хранятся, она устойчива к погодным условиям, занимает меньше места благодаря компактным размерам и более удобна в транспортировке, чем стеклянные банки.

Приготовленные посылки важно доставить до передовой. Например, занимается семья Курбангалеевых из села Старый Сибай, сообщили в администрации Баймакского района.

«Зифа Гильмановна занимается сбором помощи, а её супруг Ринат Рамилевич доставляет посылки до места назначения. Это тяжёлая работа, но она очень важна для наших бойцов. В знак признательности за их усилия подполковник Меликов вручил семье медаль “За помощь фронту”», — сообщили в муниципалитете.

Награды передали активистам через «Боевое братство» Сибая. Добавим, члены регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Уфы недавно доставили в зону СВО очередную партию гуманитарного груза.